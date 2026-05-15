Finska violinistkinja Linda Lampenius dobila je retku priliku i posebno odobrenje da u finalu ovogodišnje Evrovizije svira svoj instrument uživo.

Ovom odlukom je prvi put posle skoro tri decenije prekršeno strogo evrovizijsko pravilo koje nalaže da celokupna instrumentalna pratnja na sceni mora biti unapred snimljena.

Ove godine, Linda Lampenius i pevač Pete Parkonen predstavljaju Finsku sa pesmom "Liekinheitin", koja važi za jednog od favorita za pobedu.

Zbog izuzetne važnosti koju violina ima za celokupan scenski i muzički nastup, organizatori su Lindi odobrili izuzeće od pravila.

- Neizmerno smo zahvalni što ću moći da sviram uživo - izjavila je Lampenius, objasnivši da je njena violina zapravo njen glas u pesmi i da će sada konačno moći da "peva" na sceni. Ona je takođe istakla stav da bi svim učesnicima trebalo dozvoliti da sviraju uživo, pogotovo kada je instrument od ključnog značaja za numeru.

Zašto je sviranje instrumenata na Evroviziji inače zabranjeno?

Finale u glavnom gradu Austrije okupiće predstavnike 25 zemalja, a zbog potrebe za brzom smenom izvođača između nastupa uvedena su pravila koja bi smanjila rizik od tehničkih problema.

Prema tim pravilima instrumenti ne smeju biti priključeni, a takmičari samo oponašaju sviranje uz unapred snimljenu matricu. To znači da su i prethodni izvođači instrumente koristili isključivo kao deo scenskog nastupa i samo su glumili sviranje. Ipak, ovo pravilo se striktno odnosi samo na instrumente, budući da pravila European Broadcasting Union nalažu obavezno pevanje uživo i strogo zabranjuju izvođenje vokala na plejbek.

Pre presedana finske predstavnice poslednji nastup uz sviranje instrumenata uživo na Evroviziji zabeležen je 1998. godine. Tada je u Birmingemu predstavnik Makedonije, Vlado Janevski, izveo pesmu "Ne zori, zoro" uz pratnju pravog orkestra.

Raspored nastupa

Kompletan redosled izvođenja u finalu izgleda ovako:

1. Danska

2. Nemačka

3. Izrael

4. Belgija

5. Albanija

6. Grčka

7. Ukrajina

8. Australija

9. Srbija

10. Malta

11. Češka

12. Bugarska

13. Hrvatska

14. Ujedinjeno Kraljevstvo

15. Francuska

16. Moldavija

17. Finska

18. Poljska

19. Litvanija

20. Švedska

21. Kipar

22. Italija

23. Norveška

24. Rumunija

25. Austrija

