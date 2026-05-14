Legendarna pevačica Vesna Zmijanac večeras, 14. maja, održava solistički koncert u Beogradskoj areni.

Iako joj je neposredno pred nastup pozlilo, Hitna pomoć joj je ukazala pomoć, nakon čega je Vesna ipak izašla na binu i pozdravila publiku koja ju je dočekala gromoglasnim aplauzom.

Za ovu priliku, pevačica se pojavila u elegantnoj crnoj dugoj haljini ukrašenoj kristalima, dok je kosu podigla u punđu.

Nakon što je izvela svoje brojne hitove, na scenu je kao prvi gost izašao njen kolega i dugogodišnji prijatelj Dino Merlin.

Zajedno su otpevali njihov vanvremenski duet "Kad zamirišu jorgovani", a atmosfera u Areni dodatno je dosegla vrhunac emocija.

Obratio joj se emotivnim rečima

Tokom nastupa, Dino Merlin se obratio Vesni emotivnim rečima i otkrio koliko mu znači njihovo poznanstvo i podrška koju je od nje dobio na početku karijere.

- Upoznao sam jednu divnu ženu koja mi je pružila ruku kada mi je bila potrebna. Bio sam jako mlad, i kada nije bilo puno ljudi koji su mi pružili ruku, ona je prepoznala u meni potencijal i prepoznala ovu pesmu i toliko nas je zadužila svojim instinktom, osećajem i sa svojim talentom da prepozna pesmu - Vesna Zmijanac! - rekao je emotivno Dino Merlin.

