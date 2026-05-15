Jakov Jozinović je sinoć održao deseti i ujedno poslednji zakazani koncert u Sava centru, zbog čega se na samom kraju potpuno slomio i zaplakao.

Koncert je završio u suzama, a zbog reakcije publike pao je na kolena.

- Kada sam nasupao u MTS dvorani najavio sam Sava centar, a sada najavljujem Beogradsku arenu - rekao je Jakov i počeo da plače.

Zbog reakcija publike Jakova su ponele emocije, pa je pao nasred bine.

Tokom turneje veliko interesovanje za koncert privuklo je i brojne poznate ličnosti, pa su se među gostima našla mnoga poznata imena domaće scene. Među prvima je sinoć stigla glumica Sofija Rajović, koja je svojim elegantnim izdanjem privukla pažnju okupljenih fotografa.

Pored toga, Jozinović je dobio ogromnu podršku od strane Milice Pavlović, Aleksandre Prijović, Marije Šerifović i brojnih drugih velikih zvezda.

