Nakon uzbudljivih polufinalnih večeri, poznate su zemlje koje će se u subotu, 16. maja, boriti za pobedu na Evroviziji 2026, dok su objavljene i najnovije prognoze kladionica koje donose promene na tabeli.

U finale su iz prvog polufinala prošle: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Iz drugog polufinala plasirale su se Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka.

Prema novim prognozama, na vrhu liste nalazi se Finska, ispred Australije i Grčke, dok je Srbija sa grupom "Lavina" ostala na 19. mestu, a Hrvatska je sa 12. pala na 15. mesto.

Uoči finalne večeri objavljen je i zvaničan redosled nastupa, pa je poznato da će Srbija nastupiti pod rednim brojem 9.

Kompletan redosled izvođenja u finalu:

1. Danska

2. Nemačka

3. Izrael

4. Belgija

5. Albanija

6. Grčka

7. Ukrajina

8. Australija

9. Srbija

10. Malta

11. Češka

12. Bugarska

13. Hrvatska

14. Ujedinjeno Kraljevstvo

15. Francuska

16. Moldavija

17. Finska

18. Poljska

19. Litvanija

20. Švedska

21. Kipar

22. Italija

23. Norveška

24. Rumunija

25. Austrija

