Nakon uzbudljivih polufinalnih večeri, poznate su zemlje koje će se u subotu, 16. maja, boriti za pobedu na Evroviziji 2026, dok su objavljene i najnovije prognoze kladionica koje donose promene na tabeli.
U finale su iz prvog polufinala prošle: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.
Iz drugog polufinala plasirale su se Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka.
Prema novim prognozama, na vrhu liste nalazi se Finska, ispred Australije i Grčke, dok je Srbija sa grupom "Lavina" ostala na 19. mestu, a Hrvatska je sa 12. pala na 15. mesto.
Uoči finalne večeri objavljen je i zvaničan redosled nastupa, pa je poznato da će Srbija nastupiti pod rednim brojem 9.
Kompletan redosled izvođenja u finalu:
1. Danska
2. Nemačka
3. Izrael
4. Belgija
5. Albanija
6. Grčka
7. Ukrajina
8. Australija
9. Srbija
10. Malta
11. Češka
12. Bugarska
13. Hrvatska
14. Ujedinjeno Kraljevstvo
15. Francuska
16. Moldavija
17. Finska
18. Poljska
19. Litvanija
20. Švedska
21. Kipar
22. Italija
23. Norveška
24. Rumunija
25. Austrija
