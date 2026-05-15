Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana Ražnatović, juče su imali veliki povod za slavlje. Naime, njihov sin Isaija proslavio je drugi rođendan!
Par je napravio gala proslavu za svog najmlađeg naslednika, a sudeći po fotografijama koje su objavili na društvenim mrežama, dečak je uživao u iznenađenju.
Za ovu priliku sva tri bokserova sina bila su obučena u pažljivo odabrane stajlinge - košulje koje su bile slične. Jedino je Isaija, kao slavljenik, imao košuljicu malo drugačijeg dezena.
Bogdana je na Instagramu objavila nekoliko fotografija sa proslave, a mnoge je posebno oduševila fotografija sa bakom, Svetlanom Cecom Ražnatović.
Ipak, najviše je oduševila fotkana kojoj ponosni roditelji poziraju sa Željkom, Krsatanom i Isaijom, na kojoj nisu skidali osmehe sa lica.
Inače, Cecina snajka je za proslavu odabrala opuštenu odevnu kombinaciju - bele pantalone i belu košulju, dok je Veljko nosio bele pantalone i zelenu majicu.
