Sve poslovne planove Marija Šerifović je stavila po strani otkako je postala majka dečaka kojem je dala ime Mario.

Pevačica ne krije koliko je vezana za svog mezimca od koga se gotovo ne razdvaja i svaki sloodan trenutak provodi sa njim.

Iako se trudi da ga što manje objavljuje na društvenim mrežama, pevačica sada nije odolela, pa je na Instagram okačila snimak razgovora sa Mariom.

- Je l si ti moje srce? - pitala ga je Šerifovićeva.

- Da! - odgovorio je deča.

- Je l si ti moje sunce? - glasilo je novo pitanje.

- Da! - uzviknuo je on.

- Je l si ti moja ljubav?

- Da!

Usledio je poljubac, a dečak je tražio sve ispočetka.

- Moje - napisala je Marija ispod video snimka, a nizali su se komentari njenih pratilaca.

- Samo moja 2 srca, moja 2 sunca i samo moje dve najjjveće ljubavi. Moje - napisala je u komentaru Marijina majka, a dečakova baka, pevačica Verica Šerifović.

