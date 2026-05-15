Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode za danas i subotu, 16. maj, kao i upozorenje za područje istočne Srbije na obilne padavine za nedelju, 17. maj.

Grmljavinske nepogode danas posle podne biće retka (izolovana) pojava, dok će sutra, 16. maja, biti znatno rasprostranjenije.

U nedelju, 17. maja, u oblasti od južnog Banata preko Braničeva, Pomoravlja i planinskih predela istočne Srbije sve do jugoistoka zemlje očekuje se od 20 do 50 mm padavina za 24 sata, navodi se u upozorenju RHMZ.

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju do kraja sedmice lokalno će biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar u zoni najintenzivnijih razvoja.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Vreme za vikend

U subotu se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno, veoma sparno i nestabilno vreme, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, upozoravaju meteorološke prognoze.

Tokom poslepodneva i večeri očekuju se idealni uslovi za razvoj jačih grmljavinskih oluja i mogućih nepogoda, uključujući pojavu grada, olujne udare vetra i obilne padavine. Oluje će biti lokalnog karaktera, ali se na pojedinim lokacijama u kratkom vremenskom intervalu može očekivati i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Toplo strujanje i "prljava kiša"

Sve do subote zadržaće se jugozapadno visinsko strujanje i dotok toplog vazduha, ali će se istovremeno povremeno transportovati čestice saharskog peska. Zbog toga se u zonama padavina može očekivati pojava takozvane „prljave kiše“.

U nedelju nagli prodor hladnog vazduha

U nedelju se prognozira značajna promena vremena, uz premeštanje ciklona preko regiona i dotok hladne vazdušne mase. Očekuje se oblačno i znatno hladnije vreme sa kišom, a najizraženije padavine biće u centralnim, istočnim i severoistočnim delovima Srbije, kao i u Pomoravlju.

Duvaće jak zapadni i severozapadni vetar, koji će dodatno pojačavati osećaj hladnoće.

Maksimalne temperature kretaće se od 10 do 18 stepeni, dok se u Beogradu očekuje oko 12 stepeni.