Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Zvanični kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra, 15. maja, 117,3909 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,3942 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 4,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,5 odsto.