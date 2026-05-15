U saopštenju se navodi da su članice izrazile "svoje nacionalne stavove i podelile niz perspektiva" o pitanjima koja uključuju suverenitet, pomorsku bezbednost i zaštitu civilne infrastrukture i života civila na Bliskom istoku, prenosi AP.

Pored toga, u saopštenju se dodaje da je jedan od ministara "bio rezervisan" u vezi sa pojedinim stavovima koji se tiču Pojasa Gaze i bezbednosti u Crvenom moru.

Ministri su pozvali na "neposredan, trajan i bezuslovan prekid vatre" u Pojasu Gaze, kao i na potpun i nesmetan humanitarni pristup toj teritoriji.

Takođe su osudili uvođenje jednostranih prinudnih mera i sankcija koje nije odobrio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

U saopštenju je izražena i "ozbiljna zabrinutost" zbog jednostranih tarifa i netarifnih mera koje, kako se navodi, nisu u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije.

Indijski ministar spoljnih poslova Subrahmanjam Džaišankar kazao je da reforma Ujedinjenih nacija i njihovih pomoćnih tela ostaje ključna, jer ključne strukture UN, posebno Savet bezbednosti, i dalje odražavaju "raniju eru".

Na sastanku BRIKS-a učestvovale su diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike, kao i predstavnici novoprimljenih članica.

Posebna pažnja posvećena je situaciji na Bliskom istoku, kao i drugim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima.

BRIKS je udruženje koje su 2006. godine osnovale Rusija, Kina, Indija i Brazil.

Južna Afrika se pridružila 2011. godine, Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati 2024. godine, a Indonezija 2025. godine.

Na listi partnerskih zemalja nalaze se i Belorusija, Bolivija, Kazahstan, Kuba, Malezija, Tajland, Uganda, Uzbekistan i Nigerija.

Lavrov boravi u trodnevnoj poseti indijskoj prestonici.

Na događajima BRIKS-a je razgovarao sa ministrima spoljnih poslova Indije, Tajlanda, Egipta, Irana i Malezije.