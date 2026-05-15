Naša pobednica Evrovizije 2007. godine, Marija Šerifović, govorila je o ovogodišnjim predstavnicima pomenutog muzičkog takmičenja.

Tom prilikom dala je svoj sud o grupi "Lavina", koja nas ove godine prestavlja numerom pod nazivom "Kraj mene".

- Bez obzira što sam bila dva meseca na Baliju, čitala sam portale ujutru uz čaj. Mogu da kažem, oni kao da nisu ni otišli. Kao da se nisu ni desili. Razumem da je format Evrovizije promenio svoj oblik, malkice to nije više ni muzika koju porodice, ljudi 40+ godina vole da slušaju, sve je to meni jasno. Ne znam ko je tu krivac, da li je moglo da bude bolje, ozbiljnije... - započela je Marija.

- U svakom slučaju, mislim da svaka osoba koja ide na nacionalno ili državno takmičenje i nosi ispred sebe zastavu svoje države, zaslužuje da bude medijski ispraćeno. S obzirom na to da nama nije jača strana, nismo neki veliki ljubitelji davanja podrške nečemu što je u tom trenutku najbolje, nije me to mnogo ni iznenadilo. Samo mi je naprasno, žao. Moja poruka za ove momke i za bilo koju osobu koja je bila na Evroviziji i ima loše iskustvo ili će tek iči, pevajte samo za sebe. Tako da kada stignete kući, znate da ste dali 100 posto. Šta će na to da kaže kosmos, Bog ili više sile, vi povodom toga ne možete ništa da uradite - govorila je Šerifovićeva.

Podsetimo, Grupa Lavina ušla je u finale, koje će se održati u subotu 17.05.2026.

