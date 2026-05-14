Večeras, 14. maja, jedna od najvećih zvezda narodne muzike, Vesna Zmijanac, otvara seriju od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni.

Dok se dvorana puni obožavaocima, atmosfera ispred ulaza je već uzavrela, a ekipa medija dočekala je prve goste koji će uveličati ovaj muzički događaj.

Među prvima je stigao Miroslav Ilić, koji je sat vremena pre početka koncerta bio spreman za nastup.

Miroslav, koji će večeras biti jedan od specijalnih gostiju, kako su rekli, uz Dina Merlina, odmah je privukao pažnju medija svojim raspoloženjem, ali i modnim odabirom.

Za ovu priliku odabrao je - tamnu jaknu sa diskretnim detaljima i svetle farmerke.

"Ispunjavam Vesnine želje"

- Kako će biti? Biće ludo i urnebesno! Ne znam još tačno koje ćemo pesme pevati, nisam stigao da pitam Vesnu, ali tu sam da ispunim svaku njenu želju - poručio je kratko Ilić pre nego što se uputio ka bekstejdžu - poručio je Miroslav.

Alo/L.A.

