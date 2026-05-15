Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi izjavio je da su napad izveli operateri iz 1. zasebnog centra tih jedinica, a ukrajinska strana objavila je i snimke za koje tvrdi da prikazuju potpuno uništenje aviona Be-200.

Jejsk je važna morska luka na severozapadu Krasnodarske oblasti, a prema podacima ruske statističke službe iz 2017. godine imao je više od 84.000 stanovnika.

Pogođen i helikopter Ka-27

Prema navodima ukrajinske strane, tokom istog napada pogođen je i ruski helikopter Ka-27, koji je bio stacioniran na aerodromu.

Ruske snage su, kako se tvrdi, pokušale da zaštite letelicu mrežastim konstrukcijama, ali tačan obim oštećenja za sada nije poznat.

Ka-27 je višenamenski vojni helikopter koji se koristi za protivpodmorničku borbu, patroliranje, transport, kao i za misije traganja i spasavanja.

Dronovi sve važniji deo rata

Napadi bespilotnim letelicama postali su jedan od ključnih elemenata sukoba između Rusije i Ukrajine, pri čemu obe strane poslednjih meseci intenzivno gađaju vojne aerodrome, skladišta i logističke centre duboko iza linije fronta.

Ruska strana za sada nije zvanično komentarisala tvrdnje Ukrajine o uništenju aviona i oštećenju helikoptera u Jejsku.