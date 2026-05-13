Pevač Darko Lazić je otvoreno progovorio o tragičnoj pogibiji svog rođenog brata Dragana koji je život izgubio u saobraćajnoj nesreći 11. marta ove godine.

Gostujući u emisiji "Amidži šou" Darko je govorio o bolu sa kojim živi već dva meseca, ali i o odgovornosti koju je preuzeo nakon porodične tragedije.

Darko je istakao da je njegov brat bio talentovan za muziku, ali da nikada nije želeo da eksponira privatan život.

- Da, on se bavio pevanjem takođe. Bio je harizmatičan, govorio sam mu: ''Ajde da snimimo pesmu neku zajedno'', a on meni: ''Buco, ne mogu ja taj život''. On nije želeo svoj privatan život da izlaže javnosti. Nastupao je više nego ja, to je živa istina - rekao je Darko.

Pevač je otkrio i da je nakon tragedije preuzeo brigu o Draganovoj porodici.

- To su i moja deca. Naravno, ja sam dobio još dve ćerkice, njegova porodica je kao i moja.

U jednom trenutku su se udaljili

Govoreći o odnosu sa tragično nastradalim bratom Lazić je priznao da je u jednom periodu došlo do udaljavanja.

- U jednom trenutku mi nije odgovaralo neko ponašanje. Mene čovek nikada ne može da slaže. Malo je bežao od mene, a ja sam sve video. Onda, kada smo popričali, kada je video da sam ja u pravu, opet smo se vratili na staro. Uvek smo se mi družili, samo smo se u jednom momentu udaljili malo, to je sve.

Darko se osvrnuo i na zajedničku strast, vožnju motora, koja je i dovela do tragičnog ishoda.

- Uvek sam umeo da stisnem gas, a on nikada nije voleo brzu vožnju. On i dva drugara nikada nisu imala želju za tim. Moja papučica nije imala limit, a on nije bio taj tip, nije bio zavisnik od adrenalina. Eto, njemu se to desilo, a kada je poginuo, vozio je malo više od sto na sat, to za motor nije neka prevelika brzina.

