Voditelji Evrovizije saopštili su na kraju prvog polufinala koje zemlje su se plasirale u finale takmičenja.

U konkurenciji 15 država, dalje je prošlo 10 predstavnika, a među njima su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

U finale nisu prošli: Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

Predstavnici Srbije, grupa "Lavina", nastupili su kao 15. po redu izvođač u okviru prvog polufinala Evrovizije 2026.

Momci su na sceni ostavili snažan utisak i dali maksimum, zbog čega ih je publika nagradila velikim i dugotrajnim aplauzom.

Članovi "Lavine" zvučali su veoma ubedljivo, a njihov nastup bio je upotpunjen i pirotehničkim efektima, posebno tokom izvođenja numere "Kraj mene", što je dodatno pojačalo scenski doživljaj.

Ko su članovi grupe "Lavina"?