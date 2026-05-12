Voditelji Evrovizije saopštili su na kraju prvog polufinala koje zemlje su se plasirale u finale takmičenja.
U konkurenciji 15 država, dalje je prošlo 10 predstavnika, a među njima su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.
U finale nisu prošli: Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.
Predstavnici Srbije, grupa "Lavina", nastupili su kao 15. po redu izvođač u okviru prvog polufinala Evrovizije 2026.
Momci su na sceni ostavili snažan utisak i dali maksimum, zbog čega ih je publika nagradila velikim i dugotrajnim aplauzom.
Članovi "Lavine" zvučali su veoma ubedljivo, a njihov nastup bio je upotpunjen i pirotehničkim efektima, posebno tokom izvođenja numere "Kraj mene", što je dodatno pojačalo scenski doživljaj.
Ko su članovi grupe "Lavina"?
Bend predvodi Luka Aranđelović, a članove čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Inače, Pavle i Luka su rođena braća.
-Mi smo sebe davali sto posto uvek, ne samo danas i pre dva dana, već godinama unazad. Mnogo nam je drago što ćemo ovo da sprovedemo u realnost. Ne želimo da budemo prepotentni i idemo u Beč da damo sve od sebe, da Evroviziji donesemo jedan metal šou i najboljem se nadamo. Očekujemo sve i ne nadamo se ničemu, to je naš moto - poručili su momci iz grupe "Lavina".
Koliko je Luka talentovan za muziku svima je očigledno, a poznato je i čime se bavi van scene.
Pored pevanja, posvećuje se i sportu, te je ranije isticao da je radio kao fitnes trener kako bi prikupio novac za svoju muzičku karijeru.
