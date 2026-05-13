Iran je pogubio muškarca osuđenog za špijunažu u korist izraelske obaveštajne službe, nakon što je Vrhovni sud potvrdio smrtnu kaznu, preneli su iranski državni mediji.

Pravosudni portal Mizan je objavio da je pogubljeni 32-godišnjak, identifikovan kao Ehsan Afrašteh, osuđen za saradnju sa izraelskom obaveštajnom službom Mosad, preneo je Rojters.

Prema izveštajima, Afrašteh je uhapšen 2024. godine, a smrtna kazna mu je izrečena 2025. godine nakon sudskog postupka koji je uključivao optužbe za špijunažu i obaveštajnu saradnju sa Izraelom.

Grupa za ljudska prava HRANA navodi da je optuženi navodno dao priznanja dobijena pod pritiskom, dok iranski mediji tvrde da je pogubljenje izvršeno vešanjem.

Prema tim navodima, Afrašteh je bio optužen da je pružao Izraelu osetljive informacije o nacionalnoj bezbednosti, uključujući i tvrdnje o obuci povezanoj sa izraelskim službama u inostranstvu.

(Tanjug)