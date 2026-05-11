Ana Bekuta došla je na snimanje "Zvezda Granda" gde je otkrila istinu o odnosu sa Cecom Ražnatović, a o čemu se spekulisalo ovih dana.

Da nesuglasice u takmičenju ne mogu da pokvare odnos koleginica na estradi, upravo je dokazala sama Ana Bekuta koja je objasnila u kakvom je odnosu sa Cecom sa kojom sedi u foteljama članova žirija Zvezda Granda.



- Sa Cecom, sa Sanjom Vučić sam bila u sukobu u "Zvezdama Granda". Ma jok, kakvo izvinjavanje, to su konstruktivne priče, dešava se da neko izludi na licu mesta. I meni se dešavalo. Oni nikako da shvate da ne ocenjujem njih, nego njihove kandidate, koji ne rade, ne vežbaju. Nismo ludi da se mi oko kandidata svađamo, koji smo u poslu 40 godina - rekla je muzička zvezda i poentirala:

- Ne bre, ko kaže da sam u lošim odnosima sa Cecom, razgovaramo najnormalnije.

Zaspetalo joj je

Podsećanja radi, Ana Bekuta je svojevremeno govorila da joj je zasmetalo što se Ceca nije pojavila na njenom jubileju u Sava centru, iako je prethodno tražila karte za koncert.

-Tačno je da smo imale jedan nesporazum pre nekoliko godina. Ceca se nije pojavila na mojoj proslavi povodom 30 godina karijere i meni je to bilo bezveze. Još se Ceca prilagođava u „Zvezdama Granda“. Ja bih joj preporučila da bude ono što jeste. Dugo je znam, čak smo se jedno vreme intenzivno družile. Samo treba da se opusti i otkravi - rekla je ranije Ana Bekuta za Grand magazin.

