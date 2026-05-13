Maja Volk je 2008. godine saznala da boluje od raka grla, nakon čega su joj lekari saopštili da joj je ostao još samo mesec dana života.

Ipak, uspela je da se izbori sa opakom bolešću i danas govori o teškom životnom iskustvu koje je prošla, uključujući i odluku da kupi grobno mesto.

-Na mom grobu već sada piše: "Svi misle da imaju vremena" - izjavila je Maja, ističući da poruka na grobnom mestu sažima njena lična iskustva i životne lekcije stečene tokom borbe sa bolešću i gubicima.

Prošla kroz agoniju

Nakon dijagnoze, lekari su joj preporučili hitnu operaciju, uz upozorenje da bi u suprotnom mogla da preminе u roku od mesec dana.

Nekoliko dana kasnije podvrgnuta je operaciji tokom koje su joj odstranjeni grkljan i pljuvačne žlezde.

Usledila je hemoterapija koja je, kako je navela, gotovo u potpunosti uništila njen imunitet.

U jednom periodu života ponovo je morala da uči da govori, guta i pije.

Zbog stresa i naglog gubitka telesne težine opala joj je kosa, dok su posledice terapije ostavile trag i na zubima i jetri.

Alo/Mondo