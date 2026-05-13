OVAN

POSAO: Neki od vaših planova ostali su neispunjeni samo zbog vas i nedostatka volje da se bavite ostatkom sveta. Ovog dana došlo je do promene u vama i probudili ste se kao nova, jača i bistrija osoba.

LJUBAV: Partner nije spreman za nestabilnu vezu koju trenutno ima, ali očekuje ozbiljnost. Morate donositi zajedničke odluke i graditi odnos pun ljubavi.

ZDRAVLJE: Nikako da shvatite da treba da slušate svoje telo da biste znali kako se ponašati u skladu s tim. Uvek ste na ivici da se razbolite i sada je vreme da razmislite o tome.

BIK

POSAO: Jačanje samopouzdanja prvo će se osetiti u finansijama. Zarada od posla kojim se bavite trebalo bi da bude mnogo veća nego ranije. Postoji mogućnost da vam se ponude neke nove poslovne kombinacije koje donose brzu i laku zaradu, a koje nemaju puno sličnosti sa zvaničnim poslom kojim se bavite.

LJUBAV: Bikovi koji su u bračnim vodama osećaju se zapostavljeno jer im nedostaje voljena osoba koja je tu, ali kao da nije. Osećate da vaš partner nije zainteresovan i to vam mnogo smeta.

ZDRAVLJE: Redovne posete lekaru reći će vam u kom pravcu treba da idete. Vaš stomak, krvotok i zglobovi su ugroženi. Poželjno je ići kod specijaliste.

BLIZANCI

POSAO: Prihvatite sve što Vam se nudi, jer do sada niste bili adekvatno nagrađeni za sve napore. Zanimljivi sastanci očekuju vas nakon pregovora koje ćete obaviti danas. Sreća je na vašoj strani.

LJUBAV: Samo druženjem, razgovorom i kratkom pauzom možete povratiti poverenje jedni u druge i nastaviti tamo gde ste stali. Negujte svoju vezu.

ZDRAVLJE: Posvetite se boljem načinu života, posetite nutricionista koji će telo dovesti u normalu u pogledu ishrane. Skloni ste alkoholu, i uopšte vam se ne sviđa. Takođe morate regulisati pušenje.

RAK

POSAO: Sve ono što ste do sada započeli, a iz objektivnih razloga niste mogli da postignete i realizujete, trebalo bi da postignete danas. Drugima ste se činili nestvarnim i potcenjivali ste sebe, a ponekad ste se i precenili.

LJUBAV: Napokon ćete shvatiti da ste već dugo u kontaktu sa voljenom osobom. Ona će vam predložiti da uđete u vezu koja će obično završiti brakom. Nemate razloga da razmišljate o tome, jer je ovo prava osoba za vas. Do tog zaključka doći ćete sami, jer već dugo razmišljate o tome.

ZDRAVLJE: Bliski prijatelj će vam predložiti da odete u teretanu i prihvatite ga. Bilo koja fizička aktivnost biće dobra za vas da započnete sa mrtve tačke, a zatim se možete opustiti.

LAV

POSAO: Mogao bi doći do zanimljivog susreta koji će otvoriti novo poglavlje u vašem poslu ili karijeri. Ovo se posebno odnosi na one koji se bave nekim javnim radom ili čiji je rad vezan za medije. U svemu tome će vam puno pomoći prijatelj kojeg ste skoro zaboravili.

LJUBAV: Zauzeti rakovi rade na stabilizaciji odnosa sa partnerom. Definitivno se kreću ka jačanju odnosa, razumevanja i istinske ljubavi.

ZDRAVLJE: Došlo je vreme da se konačno predahnete od prethodnih, intenzivnih aktivnosti. Vaše telo ne može da izdrži toliko napora, opustite se koliko god možete.

DEVICA

POSAO: Ako ste čekali novac da biste realizovali poslovnu ideju, sada ćete možda imati priliku. Budite strpljivi, mudri i smireni i znajte da vreme radi za vas. Utirate put nekim novim iskustvima, a da bi se to dogodilo na javi, vaše misli prvo moraju da se iskristališu.

LJUBAV: Budite nesebični, romantični i duhoviti, jer vaš partner to ceni, pa pokušajte da odete na kratak odmor, gde biste mogli da se prepustite malo uživanja i posvetite jedni drugima.

ZDRAVLJE: Idite u teretanu - opustite se! Potreban vam je aktivan, a ne pasivan odmor. Previše ste aktivni da biste samo usporavali svoje aktivnosti. Ali niste svesni gde su vaše granice.

VAGA

POSAO: Još uvek niste napravili prvi korak na putu ka nečemu boljem i lepšem, ali sigurno ćete to učiniti do kraja ovog dana. Bićete omiljeni i prijemčivi za ljude koji vam mogu biti od koristi. Napokon ćete dobiti priliku da radite na onome o čemu ste do sada samo sanjali.

LJUBAV: Imate potrebu da partneru uvek nešto zamerite, pa će danas to biti mnogo izraženije nego obično. Ovoga puta ne samo da krivite svog partnera, već će i vaš partner pronaći grešku u vama. Prenosićete jedni drugima sve što ste rekli, pa ćete se vrtjeti u začaranom krugu.

ZDRAVLJE: Posvetite ovaj dan sebi i oporavku od svih prethodnih aktivnosti. Posetite lekara i uradite kompletnu analizu organizma kako biste na vreme identifikovali problem.

ŠKORPIJA

POSAO: Imate sjajne mogućnosti da svoj život uredite prema svojim željama. Da biste to postigli, potreban vam je novac, a može biti i više nego što je bio do sada. Na pomolu je novi poslovni izazov.

LJUBAV: Nova ljubav biće vam podsticaj i inspiracija da dokažete i postignete čak i ono što ste donedavno smatrali nemogućim.

ZDRAVLJE: Ovo je umoran organizam i zato vam je potreban lekarski savet kako biste se što pre oporavili. Ne zanemarujte ove savete, jer je krajnje vreme da učinite nešto za sebe i svoje telo.

STRELAC

POSAO: Imaćete mnogo više volje i energije da se dokažete ne samo na poslu, već i u svim drugim oblastima života, a ono što radite shvatićete sa mnogo manje napora nego ranije. Očekujte značajnije poboljšanje finansijske situacije.

LJUBAV: Pokušajte da shvatite da grešite i vratite se pozitivnom stavu prema voljenoj osobi. Jako ste nervozni. Ako ste u braku, trebalo bi da slušate svog partnera, kao i sebe, da planirate zajedničke ciljeve i budućnost.

ZDRAVLJE: Emocionalno ste nestabilni, nezadovoljni i uvek ćete težiti drugom cilju. Morate biti odlučniji u svojim željama, jer vas neodlučnost čini emocionalno nestabilnom osobom, pa za svoje probleme uvek krivite druge.

JARAC

POSAO: Drugi počinju da se interesuju za vaše znanje i poslovno iskustvo. Nešto izuzetno dobro i neobično trebalo bi da se desi do kraja dana, a to iskustvo će doći preko jednog od vaših prijatelja.

LJUBAV: Došlo je vreme da shvatite da na prvo mesto u partnerstvu morate staviti zajedničke, a ne lične interese. Ako to razumete, ovaj dan će proći sasvim mirno, a ako ne, možete ući u snažnu ljubavnu oluju. Pokušajte da se posvetite jedni drugima i što pre izgladite vezu, kako ne biste naleteli na još dublje i veće probleme.

ZDRAVLJE: Vi ste krojač svog zdravlja, samo vi odlučujete o sebi i svojim osećanjima. Morate razgovarati sa psihologom da biste poradili na sebi. Kad uspete da prevaziđete probleme, bićete mnogo realniji i razumećete sebe, svoje reakcije mnogo više.

VODOLIJA

POSAO: Biznismena u vama pokrenuće osoba koja vas jako zanima, a ono što bi vam mogao predložiti je fenomenalno. To čak može kod vas da pokrene sumnju u mogućnost realizacije. Jedina prepreka na putu ka izobilju i prosperitetu moglo bi biti vaše filozofiranje. Odnosno, strah od nekih neprijatnih iskustava.

LJUBAV: Slobodni Vodolija treba da se prepusti ljubavi i strasti. Na kraju dana dobićete iznenadni poziv i dogodiće se zanimljivo poznanstvo.

ZDRAVLJE: Vraća vam se psihička snaga, jer ste jedini nedostajali prethodnih dana. Imate dovoljno energije da se nosite sa svim problemima, koji će na kraju biti zaboravljeni. Vi ste jaka i istrajna osoba.

RIBE

POSAO: Razmišljate o poslovnim predlozima koje ste nedavno dobili i oni vam se čine nerealni jer su predobri da bi bili izvodljivi. Ne donosite ishitrene odluke, ali znajte da ste u jednom izuzetno dobrom danu za posao.

LJUBAV: Ne shvatajte probleme olako, jer kad postanete svesni, biće kasno da bilo šta radite na ljubavnom planu. Ako ste slobodni, jedna osoba će vas privući.

ZDRAVLJE: Boli vas glava zbog promene vremena. To vam se sigurno ne sviđa, posebno izlazak iz prostorije u kojoj radi klima uređaj na spoljni topli vazduh. Međutim, kod čestih glavobolja potražite lekara.