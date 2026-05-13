Zorica Brunclik je decenijama deo javne scene, a detalje svog privatnog života je uvek vešto krila od očiju javnosti.

Tako mnogi ne znaju ni osnovne podatke o njoj, te se neretko šokiraju kada saznaju da je na pragu osme decenije života.

Zorica je rođena 29. juna 1955. godine, što znači da kroz tri meseca puni 71 godinu.

On joj je pomogao

Zorica Brunclik je godinama deo estrade, a nikada nije krila da njen put nije bio lak.

Pre nekoliko godina je javno priznala da je prošlost asocira na veliku nemaštinu u kojoj joj je pomoć bila preko potrebna.

- Rodila sam se sa željom da pevam, nije bilo trenutka u kom sam odlučila da će to biti moje opredeljenje, jednostavno, muzika je živela u meni. Po maminoj priči, tek što sam prohodala stajala sam na šamlici i pevala. S obzirom na to da potičem iz vrlo siromašne porodice, nismo imali radio, ali su imale komšije, pod čijim prozorom sam često slušala muziku, čak i zimi naš je prozor bio otvoren da bih čula melodije - otkrila je jednom prilikom Zorica i priznala da je Bora Spužić Kvaka taj koji joj je olakšao put do zvezda.

- Išla sam sa njegovom ćerkom u školu i bio je jedini koji mi je pomogao u trenutku kada nisam imala ništa i ja mu to nisam zaboravila, a on, negde gore na nebu, to zna. Brinuo se najviše o mom stomaku, da ne budem gladna i odveo me je u robnu kuću da kupim odeću, da mi ne bude hladno. Čuo me je da pevam, ali mislim da u tom trenutku nije verovao da mogu da izrastem u zvezdu kakva sam danas - pričala je pevačica i dodala:

- Kao devojčica, nastupala sama na raznim muzičkim takmičenjima i audicijama, ali nikada nisam pobedila. Tada su poznati bili u žiriju i samo sam htela da me čuju. Mnogi koji su tada pobedili nisu nikada uspeli da imaju karijeru poput moje, što ovi mladi treba da zapamte - rekla je Zorica jednom prilikom za Alo!.

