Tokom dana očekuje se smena oblaka i sunčanih intervala, a na području Kosova i Metohije moguća je kratkotrajna kiša, kao i lokalni pljuskovi.

Duvaće slab do umeren vetar, dok će na istoku zemlje povremeno biti veoma jak, pa i olujni zapadni i severozapadni vetar. Prema prognozi, tokom večeri vetar će postepeno slabiti. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se između 15 i 18 stepeni.

Prema podacima RHMZ Srbije, četvrtak će doneti stabilnije vreme uz duže sunčane periode, ali će jutro biti hladno.

Od petka ponovo kiša i grmljavina

Meteorolog Ivan Ristić upozorava da trenutno zatišje neće dugo trajati i da se već od petka očekuje novo pogoršanje vremena.

Kako navodi, maj je tradicionalno veoma nestabilan mesec, pa se narednih dana ponovo očekuju lokalni pljuskovi, grmljavina i mogućnost vremenskih nepogoda.

Ristić ističe da kišni period, iako mnogima dosadan, veoma pogoduje poljoprivredi, jer zemljištu donosi neophodnu vlagu.

Šta je superćelijska oluja i zašto je opasna?

Meteorolog za Blic objašnjava da jak konvektivni razvoj predstavlja početnu fazu razvoja olujnog oblaka, ali da se u većini slučajeva takvi sistemi brzo raspadnu i ne prerastu u ozbiljno nevreme.

Međutim, kod superćelijskih oluja situacija je potpuno drugačija. Takve oluje mogu da zahvate ogromna područja i da pređu više stotina kilometara, dok usput dodatno jačaju.

Ristić podseća da je Srbija tokom jula 2023. godine dva puta bila pogođena superćelijskim olujama koje su stigle iz pravca Italije, preko Slovenije i Hrvatske. Kako navodi, tada je temperatura Jadranskog mora prelazila 30 stepeni, što je stvorilo ogromnu količinu energije i vodene pare pogodnu za razvoj ekstremnih oluja.

Prema njegovim rečima, vetrovi su tada dostizali brzinu i do 200 kilometara na čas, a nevreme je izazvalo veliku materijalnu štetu širom regiona.