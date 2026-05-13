Osumnjičeni ubica škaljarskog klana Mili Bajramović (33) u ponedeljak je uhapšen u Riminiju, prema pisanju italijanskih medija, skrivao se u turističkom apartmanu koji se vodio na ruskog državljanina.

Za Bajramovićem su poternice raspisale Crna Gora i Austrija zbog sumnje na ubistava u kojima je učestvovao u ratu škaljarskog i kavačkog klana. Prilikom pretresa stana u kome se krio, italijanska policija je pronašla lažne dokumente, šest telefona, preklopni nož i teleskopsku palicu.

Kako navode italijanski mediji, begunac sa crvene Interpolove poternice lociran je preko računa za struju.

-Nalazi istrage i brojne operacije nadzora, koje su kontinuirano trajale više od dva meseca, uključujući i noću, tehničke aktivnosti koje su razvili istražitelji, kao i dodatni napori koje je koordiniralo Rimsko javno tužilaštvo, omogućili su da se područje delovanja muškarca suzi na oblast Marebelo, gde je možda koristio stan registrovan na ruskog državljanina koji već nekoliko godina ne živi u Italiji. Stan, očigledno nenaseljen, ipak je imao aktivnu potrošnju električne energije, a dalji dokazi direktnog i stalnog posmatranja područja doveli su do zaključka da je to zaista bilo skrovište i baza operacija traženog muškarca. Nakon dalje operacije nadzora koja je trajala od ranih jutarnjih sati, čovek, koji je do tada bio praktično duh, identifikovan je nakon kratkotrajnog pojavljivanja iza prozora, a jedva primetno pomeranje zavesa efikasno je otklonilo sve sumnje u njegovo prisustvo- navode italijanski mediji.

Bajramović je više puta menjao lični opis, a nije isključeno da je planirao to opet da uradi jer je imao zakazano kod maksilofacijalnog hirurga.

Prema optužnici crnogorskog tužilaštva, Bajramoviću se na teret stavljaju dva ubistva - braće Vladimira Roganovića u Beču i Šćepana Roganovića u Herceg Novom. Kako je tada saopšteno iz tužilaštva Šćepan Roganović nije imao dosije, a sumnjalo se da je ubijen iz "bezobzirne osvete".

Mili Bajramović, prema pisanju Dana, bio je jedan od najbližih saradnika nedavno ubijenog škaljarca u Barseloni, Krsta Vujića.

Alo/Kurir