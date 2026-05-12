Posle žestoke svađe sa suprugom, jedan Italijan rešio je da uradi nešto što niko nije mogao ni da zamisli – krenuo je peške kroz pola zemlje kako bi „ohladio glavu“.

Muškarca je italijanska policija zaustavila rano ujutru u blizini grada Fano u centralnom delu Italije. Bio je iscrpljen, promrzao i umoran od višednevnog hodanja.

Kada su ga policajci pitali šta radi sam na putu usred noći, dao je odgovor koji ih je potpuno zatekao.

Rekao je da se posvađao sa suprugom, napustio kuću u pokrajini Komo i krenuo da pešači kako bi razmislio o svemu.

Najpre je vozom otišao do Milana, a zatim jednostavno nastavio dalje – peške.

Njegov plan bio je da stigne čak do Apulije na jugu Italije, a do trenutka kada ga je policija zaustavila već je prešao skoro 400 kilometara.

Za taj put čoveku bi bez prestanka hodanja trebalo više od tri dana, ali on je danima pešačio sam, noseći sa sobom samo misli i želju da se smiri posle svađe.

Policajci su ga na kraju odveli u hotel da se odmori i zagreje, a potom pozvali njegovu suprugu, koja je došla po njega.