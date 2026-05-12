Stanovnici Mladenovca ostali su u šoku nakon brutalnog incidenta koji se dogodio u nedelju na parking prostoru u ulici Kralja Petra Prvog.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob je počeo žestokom svađom između Ivice Đ. (47) i Miloša A. (40). Nakon razmene uvreda i rasprave, Ivica Đ. je seo u svoj automobil marke "pežo" i, umesto da se udalji, namerno usmerio vozilo ka mlađem muškarcu i pregazio ga.

Povređeni Marko je hitno transportovan u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali opasne povrede - nagnječenje mozga, prelom ključne kosti i brojne druge teške telesne povrede. On je trenutno hospitalizovan na odeljenju Šok E i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara. Policija je brzom akcijom uhapsila Ivicu Đ. i odredila mu zadržavanje do 48 sati.

Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda, a dalju istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Mladenovcu. Očekuje se da će nakon saslušanja biti poznato da li će delo biti prekvalifikovano u teže krivično delo, s obzirom na intenzitet povreda i nameru.

