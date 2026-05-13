Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 održalo se sinoć, a Srbija se plasirala u finale i boriće se za prvo mesto u subotu, 16. maja.

Nakon prolaska u finale naša grupa "Lavina" i pesma "Kraj mene" skočile su na kladionicama.

Za pobedu na Evroviziji je i dalje favorit Finska, na drugom mestu je Grčka, na trećem Danska, dok je Srbija trenutno na 20. mestu.

Na takmičenju će nastupiti 35 zemalja, što predstavlja najmanji broj učesnika još od 2003. godine.

Razlog za to je bojkot nekoliko evropskih država. Španija, Slovenija, Island, Holandija i Irska zvanično su otkazale učešće u znak protesta zbog toga što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči.

Ko se plasirao u finale?

U finale Evrovizije prošli su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Sa druge strane, u nastavku takmičenja nisu se našli Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

