Miroljub Aranđelović Kemiš već dugo uživa u ljubavi sa legendarnom pevačicom Zoricom Brunclik sa kojom sada vodi kandidate u popularnom muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a nedavno je počelo da se nagađa o tome kako je on dobio nadimak po kom ga svi znaju.

Karijera Miroljuba Aranđelovića Kemiša traje već više od 45 godina i do dan-danas je ostao aktivan kao muzičar i producent.

Međutim, harmonikaš nikada nije ispričao kako je nastao poznati nadimak, Kemiš, po kome ga ceo region zna.

Sada je na društvenoj mreži X osvanula objava korisnika, koji je, čini se, shvatio kako je došlo do Aranđelovićevog nadimka.

- Kemiš se zove Miroljub Aranđelović, što implicira da su ga zvali Miške, što dalje implicira da je od Miške nastalo Kemiš jer - šatrovački! - istakao je korisnik pomenute platforme.

