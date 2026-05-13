To smo mogli da saznamo sinoć na blokaderskoj N1 kada je Boris Novaković iz Narodnog pokreta Srbije otkrio da se u prostorijama njegove stranke održao sastanak, te su, prema njegovim rečima, sve opozicione stranke izrazile želju da izađu na predstojeće parlamentarne izbore.

-Bio je sastanak juče u prostorijama Narodnog pokreta Srbije, protekao je u odličnoj atmosferi. Sve stranke koje su bile na sastanku izrazile su želju da učestvuju na izborima. Ostalo je da svaka stranka unutar svojih organa i procedure koje ima primereno stranačkom statutu se u određenom vremenskom periodu izjasni i oko formata u kom će nastupiti - rekao je on.