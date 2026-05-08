Nakon turbulentnog razvoda, pevačica Goga Gačić konačno ima razloga za osmeh, a razlog je najemotivniji mogući.

Sada se oglasila na svom Instagram profilu dirljivim video snimkom na kojem, uz pomoć preslatkog 3D avatara koji grli veliko srce, pokazuje koliko je ispunjena i srećna.

Iako je avatar u krupnom planu, ključ ovog snimka je u pozadini, odakle se čuje umiljati glas njenog sina koji joj peva najlepši poklon za rođendan. Posebno emotivan trenutak je izbor pesme – mališan je mami otpevao dirljivu numeru Jakova Jozinovića pod nazivom "Ja volim kad si tu", što je očigledno duboko ganulo pevačicu.

Goga je uz snimak napisala:

- Zahvalna na svemu. Moj sin peva mami za rođendan. Ja volim tebe - poručila je Goga, potvrđujući da su upravo njena deca njen najveći oslonac i sreća u novom životnom poglavlju.

Marko Gačić više ne krije ljubavnicu

Dok Goga sa decom i dalje živi u njihovoj porodičnoj kući, zbog čega pevač javno žali, Marko Gačić se iselio i sada više ne krije novu izabranicu, te je sa njom već viđen u javnosti.

Nakon stresnog razvoda, pevačica se posvetila sebi, smršala čak 14 kilograma i ponosno pokazala novu figuru. I pored teškog životnog udarca koji joj je bivši suprug zadao, Goga ističe da nije potpuno izgubila veru u ljubav.

- Verujem u partnersku ljubav posle svega, ali o tome još ne razmišljam, još je rano. Opreznija sam mnogo sada, ovo je jedna velika životna lekcija. Dosta sam naivna, puno verujem svima i puštam ljude u svoj život i dajem se, a onda se nekako desi kontra od onoga što sam očekivala - rekla je pevačica.

