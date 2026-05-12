Frontmen grupe "Lavina" koja se večeras takmiči na Evroviziji, Luka Aranđelović, oduševio je evropsku publiku moćnim vokalom koji je pokazao u pesmi "Kraj mene".

Koliko je talentovan za muziku svima je očigledno, a evo koje je njegovo zanimanje.

Osim pevanja, Luka se bavi i sportom, pa je ranije isticao da je radio kao fitnes trener kako bi prikupio novca za muzičku karijeru.

Inače, frontmen Lavine zaposlen je u Bujanovcu kao profesor, a često je naglašavao da mu je posao da probudi talenat kod dece.

Luku je, podsetimo, posle pobede na Pesmi za Evroviziju sačekalo iznenađenje u Bujanovcu gde predaje muzičko vaspitanje.

Njegovi učenici su pokazali koliko su ponosni na njega, pa su dvorište škole ukrasili porukama koje su upućene Luki.

- Radim u nižoj muzičkoj školi u Bujanovcu. Predajem klincima klasičnu gitaru. Rad sa decom je u isto vreme i težak i lep. Postoji ta strana mene koja voli da prenese znanje i ne mogu da kažem da ne uživam u toj profesiji. Moj je posao da probudim talenat kod dece, nekad uspem, a nekad ne - rekao je Luka Aranđelović.

Razlog zašto svakog dana putuje do Bujanovca na posao, objasnio je vrlo prosto i iskreno:

- Kad sam završio fakultet nisam imao posao, stvorila se prilika da odem tamo i ja sam prihvatio - rekao je frontmen "Lavine" koji se večeras takmiči na Pesmi Evrovizije.



BONUS VIDEO: