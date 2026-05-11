Dušica Grabović ima veliki broj nastupa, a bakšiš, uz honorare, predstavlja jedan od njenih glavnih izvora prihoda.

Pevačica se sada pohvalila snimkom iz luksuznog ambijenta, gde je prikazan krevet prepun novčanica nakon nastupa sa bendom na jednoj proslavi.

Dok su, kako je navela, uzbuđeno brojali dolare, Dušica je na Instagramu najavila da će objaviti tačan iznos zarade.

Ipak, umesto toga, otkrila je da se suočava sa ozbiljnim problemom i tvrdnjama da je neko pokušava da reketira.

- Sutra ćete tokom dana čuti celu istinu zbog čega sam zasmetala i ko je želeo da me reketira... Došlo je vreme da vam ispričam kroz šta sam sve prolazila, a ćutala sam od 2022. godine... Ćutala sam, ali više neću. Ako nestanem i nešto mi se desi nakon toga, bar ćete znati ko mi je to uradio. Ista ta osoba koja širi laži o meni i danima pokušava da mi uništi miran život, e pa dosta je više - napisala je na na Instagramu.

Kupila luksuznu nekretninu u Dubaiju

Podsetimo, nedavno je govorila o svojoj investiciji u nekretninu u Dubaiju, kada je otkrila da je kupila stan u vrednosti od 500.000 evra.

- Kupila sam stan od pola miliona evra u Dubaiju, služi me robot 24 sata - izjavila je tada pevačica.