Jubilarna 70. Pesma Evrovizije počela je sa emitovanjem na prvom programu RTS-a.

U prvom polufinalu nastupiće predstavnici 15 zemalja, a deset najboljih plasiraće se u finale zahvaljujući glasovima publike i žirija. Takmičarsko veče zatvoriće predstavnik Srbije, grupa „Lavina“, koja će nastupiti pod rednim brojem 15, a predstaviće se pesmom "Kraj mene".

Portugalci su peti po redu! Momci iz benda Bandidos do Cante pesmom "Rosa" predstavljaju Portugal.

Glavni favorit nastupio četvrti po redu Predstavnik Grčke, pevač Akilas večeras nastupa četvrti po redu. U šortsu, sa trotinetom, Grk se provozao scenom, a publika nije prestajala da vrišti. Izveo je pesmu "Ferto" koja je i favorit za pobedu na ovom takmičenju.

Hrvatice kao treće izašle na binu

Grupa "Lelek" nastupila je treća po redu u prvom polufinalu evrovizijskog takmičenja

Druga je Švedska

Predstavnica Švedske izašla je u crvenom kostim i crvenim latkes čizmama!

Veče otvarila Moldavija

Pesmom "Viva Moldova", prvo polufinale je otvorio predstavnik Moldavije.

Reper Satoshi je izveo brzu pesmu, sa vrlo energičnim nastupom.

Turska odbila da izađe na binu

Novi problemi za organizaciju Evrovizije. Samo pola sata pre početka prve polufinalne večeri, nekadašnja turska predstavnica Sertab Ener koja se 2003. proslavila numerom "Every way that i can", odbila je da nastupi u revijalnom delu.

Oglasila se Duška Vučinić

Iz Beča se oglasila Duška Vučinić, koja će večeras, ali i drugo polufinale kao i finale, voditi prenos.

- Dragi gledaoci, dobor veče iz Beča, počinje prvo polufinalno veče Evrovizije - rekla je Duška iz austrijske hale.

Kako se ove godine obeležava tačno 70 godina od početka emitovanja Evrovizije, kao uvodna retrospektiva, pred početak prvog polufinala puštena je retrospektiva svih pobedničkih pesama.

Uvedene novine

Ove godine u takmičenje su uvedene sledeće novine:

Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.

Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.

Maksimalan broj glasova publike po jednom metodu plaćanja smanjen je sa 20 na 109. Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče u dva posebna kruga.

Gledaoci u Srbiji prenos takmičenja mogu pratiti na kanalu RTS 1, kao i internacionalno na RTS Svet, uz komentarisanje Duške Vučinić. Za one koji preferiraju gledanje bez reklama i pratećih komentara, obezbeđen je zvanični prenos na Jutjub kanalu Pesme Evrovizije.

Redosled nastupa

1.Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!

2.Švedska: FELICIA – My System

3.Hrvatska: LELEK – Andromeda

4.Grčka: Akylas – Ferto

5.Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa

6.Gruzija: Bzikebi – On Replay

7.Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

8.Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora

9.Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10.Izrael: Noam Bettan – Michelle

11.Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice

12.Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más

13.San Marino: Senhit – Superstar

14.Poljska: ALICJA – Pray

15.Srbija: Lavina – Kraj mene

