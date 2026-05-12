Mlada muzička zvezda Milica Pavlović odlučila je svojevremeno da javnosti otkrije niz detalja iz svog privatnog života i odrastanja.

- Veoma sam ponosna na svoje poreklo i detinjstvo koje sam provela u Bunibrodu, jer sam upravo u tom malom mestu naučila sve što znam o životu. Odrasla sam okružena dobrim ljudima, koji imaju dobre namere i sigurno da je sve to uticalo i na moj karakter. Iako su često pokušavali da me ponize ismevajući moje rodno mesto i nazivajući me Bunibrod, moja prednost je što sam svesna sebe i što nikad ne bih doživela kao poniženje nešto na šta sam ponosna u životu - istakla je Pavlovićeva na početku.

Potom je govorila o svom detinjstvu i porodici koja ju je vaspitala.

- Moje odrastanje je bilo znatno drugačije, prvo zbog toga što su me podizali i vaspitavali baka i deka. Oni su imali dosta godina kad sam se rodila, mnogo životnog iskustva, ali nikad im nije bilo teško da učine za mene apsolutno sve što je neophodno. S druge strane, uvek su se trudili da mi maksimalno posvete pažnju, da budem lepo vaspitana i svesna sebe, i njima dugujem što sam izrasla u ovakvu osobu i sav uspeh koji sam postigla - dodala je pevačica.

Milica je zatim otkrila i da je određeni period života provela u inostranstvu, pre muzičkog uspona.

- Jedan period svog života, negde pred samo takmičenje "Zvezda Granda", provela sam kod svog oca u Švajcarskoj. Tada sam paralelno išla u školu i radila honorarni posao. Oduvek sam bila puna energije i želela da uzmem sve što mi je nadohvat ruke. Novac i glamur nikada nisu bili presudni, jer da je drugačije, sve što sam zaradila do sada uložila bih u stanove, automobile i skupu odeću, a ne u studijske albume, spotove i nastupe - kazala je potom.

"Maštala sam da budem pevačica"

- Oduvek sam maštala o tome da budem uspešna pevačica, da svoju energiju i emociju prenesem na druge ljude, i kada sam dobila tu priliku i poverenje publike, shvatila sam da ne želim to da prokockam. Svu snagu sam usmerila ka svojim ciljevima i mislim da nisam pogrešila - zaključila je tada za Kurir.