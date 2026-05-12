Legenda osamdesetih godina, čuveni Boj Džordž (Boy George), večeras nastupa na evrovizijskoj sceni u Beču, i to kao predstavnik San Marina.

Slavni britanski muzičar udružio je snage sa italijanskom pevačicom Senhit, a u prvom polufinalu izvešće numeru "Superstar".

Iako je rođen u Velikoj Britaniji, njegovo pojavljivanje u ime ove mikrodržave rezultat je poteza sanmarinske televizije SMRTV, koja angažovanjem svetski poznatih imena pokušava da poveća vidljivost na najvećoj evropskoj muzičkoj smotri.

Boj Džordž, pravim imenom Džordž Alan O'Daud, rođen je 1961. godine u Londonu, a najpoznatiji je kao harizmatični frontmen benda "Culture Club".

Svojim ekscentričnim i androginim izgledom, kao i upečatljivom šminkom, postao je jedan od pionira muzičkog i modnog izraza osamdesetih, zbog čega je u mladosti čak bio izbačen iz škole.

Nakon potpisivanja ugovora za izdavačku kuću "Virgin Records", njegov bend je svetsku slavu stekao hitom "Do You Really Want to Hurt Me" iz 1982. godine, dok je godinu dana kasnije pesma "Karma Chameleon" osvojila top liste širom sveta. Ipak, veliki uspeh pratio je i težak period u njegovom životu.

U jednom trenutku je upao u zavisnost od heroina, što je 1986. godine dospelo u javnost i izazvalo veliki skandal.

Nakon toga se bend raspao, a muzičar se suočio i sa problemima sa zakonom, uključujući i zatvorsku kaznu.

Kasnije je karijeru nastavio kao di-džej, objavio tri autobiografije i nedavno nastupao u mjuziklu "Moulin Rouge".

Ovogodišnju Evroviziju prate brojne kontroverze zbog učešća Izraela, zbog čega je pet zemalja bojkotovalo takmičenje.

Našao se pod pritiskom javnosti da odustane od nastupa, ali je to kategorički odbio.

-Traže li me ljudi kao principijelnog ljudskog bića da okrenem leđa svojim jevrejskim prijateljima? To se neće dogoditi, to se nikada neće dogoditi - poručio je za "Sky News".

Dodao je da nema jasno izgrađen stav o geopolitici i da nije nužno povezan sa Izraelom, ali je njegov stav dodatno potvrđen potpisivanjem otvorenog pisma podrške učešću Izraela na takmičenju.

Snimci sa generalnih proba u Beču već su izazvali burne reakcije na društvenim mrežama.

Dok ga jedni kritikuju komentarima da "apsolutno ništa ne daje" i da se "sigurno neće kvalifikovati", drugi ističu da je pesma "zarazna" i da im se "jako dopada".

Večeras na sceni nastupa i predstavnik Srbije, grupa "Lavina", koja izlazi pod rednim brojem 15.