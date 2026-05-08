Kako se navodi u najnovijem zvaničnom glasilu Fonda PIO, Glasu osiguranika, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, koji je stupio na snagu 26. marta ove godine.

Podseća se da je donošenju Pravilnika prethodila je sednica Upravnog odbora RF PIO, održana 4. februara ove godine, na kojoj je doneta Odluka o utvrđivanju predloga Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Izmene i dopune Pravilnika izvršene su za radna mesta koja se obavljaju u crnoj metalurgiji i zdravstvenim ustanovama, kao i po inicijativama i zahtevima poslodavaca za pojedina radna mesta u drugim delatnostima.

Šta sve podrazumeva procedura za izmenu navedenog Pravilnika i kakav je postupak da bi se na nekom konkretnom radnom mestu kod poslodavca staž računao sa uvećanim trajanjem, pojasnio je Miloš Labudović, koordinator za ostvarivanje prava iz PIO u Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje u Direkciji Fonda, i predsednik Komisije za utvrđivanje i reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

– Pre svega treba reći da se Pravilnikom o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem utvrđuju radna mesta, odnosno poslovi iz člana 53 Zakona o PIO, a to su radna mesta, odnosno poslovi na kojima je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne zaštitne mere utvrđene propisima, kao i radna mesta na kojima je obavljanje profesionalne delatnosti ograničeno navršenjem određenih godina života ili na kojima zbog prirode i težine posla fiziološke funkcije opadaju u toj meri da onemogućavaju njeno dalje uspešno obavljanje. Pored toga, Pravilnik takođe utvrđuje stepene uvećanja staža osiguranja koji se, u zavisnosti od težine, opasnosti i štetnosti rada, odnosno od prirode posla, za svakih 12 meseci efektivno provedenih na radnom mestu mogu računati kao 14, 15, 16 ili 18 meseci staža osiguranja – navodi Miloš Labudović.

Važećim Pravilnikom obuhvaćena su radna mesta razvrstana u 38 oblasti, od onih u okviru rada u rudniku, preko hemijske industrije, zdravstvenih ustanova, do umetničke delatnosti i drugih.

– Kako propisuje Pravilnik, postupak za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepena uvećanja staža, koja nisu utvrđena ovim pravilnikom, pokreće Fond. Postupak se takođe može pokrenuti i na zahtev poslodavca: preduzeća, preduzetnika ili drugog pravnog lica. Prilikom pokretanja postupka, prilaže se stručna dokumentacija izrađena u skladu sa Metodologijom koja je sastavni deo Pravilnika, a stručnu dokumentaciju izrađuje organizacija registrovana za obavljanje delatnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – objašnjava proceduru naš sagovornik.

Da bi postupak za utvrđivanje radnih mesta u Pravilniku bio sproveden, neophodno je da minimum 50 odsto poslodavaca kod kojih postoje takva radna mesta podnesu inicijativu ili zahtev za pokretanje ovog postupka.

– Stručna organizacija, koja ima multidisciplinarne timove sa različitim tehničko-tehnološkim znanjima, sačinjava dokumentaciju, koja predstavlja osnov za utvrđivanje radnih mesta u Pravilniku. U sledećem delu ovog postupka, članovi Komisije zajedno sa predstavnicima organizacije izlaze na teren da i neposrednim uvidom potpuno sagledaju sve što je neophodno za konkretna radna mesta. Na osnovu razmatranja dokumentacije, odnosno zahteva i ocene ispunjenosti uslova iz člana 53 Zakona o PIO, Komisija dostavlja Fondu mišljenje o potrebi utvrđivanja novih radnih mesta sa stepenom uvećanja staža osiguranja. Postupak je u suštini kompleksan, i ne traje uvek isto, jer zavisi od broja radnih mesta, složenosti svakog pojedinačnog posla i drugih faktora – kaže Miloš Labudović.

Kako ističe, utvrđivanje radnog mesta na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Pravilniku je neophodan prvi korak, ali samo postojanje nekog radnog mesta u ovom Pravilniku nije osnov za uplatu doprinosa po osnovu beneficiranog staža.

– Da bi se to postiglo, neophodan je i sledeći korak, odnosno da poslodavac podnese zahtev za utvrđivanje radnih mesta koja su obuhvaćena ovim Pravilnikom kod poslodavca. Utvrđivanje radnih mesta u ovom slučaju vrši tročlana Komisija, koju obrazuje Fond, zapisnikom. Tek kada kroz zapisnik budu prepoznata radna mesta kod poslodavca koja odgovaraju radnim mestima utvrđenim Pravilnikom, tada nastaje osnov i obaveza poslodavca da izmiruje doprinose za PIO za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za zaposlene koji rade na radnim mestima koja su u datom zapisniku utvrđena. Zapisnik je, takođe, osnov za formiranje poreskih prijava sa podacima o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem i podacima o uplaćenim doprinosima (ranije obrasci M4 i M8), a na osnovu zapisnika se izdaju i uverenja kojima poslodavac garantuje, prilikom postupka ostvarivanja prava, da je njihov zaposleni koji je podneo zahtev za penziju radio na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem – objašnjava Labudović.

Kako propisuje Pravilnik, poslodavac kod kojeg postoje radna mesta obuhvaćena ovim pravilnikom ima obavezu da podnese zahtev u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Takođe, poslodavac kod koga su utvrđena radna mesta iz ovog pravilnika i koji u toku godine izvrši tehničke, tehnološke, organizacione i druge promene koje mogu uticati na utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod njega, dužan je da o tim promenama odmah obavesti Fond, a najkasnije do kraja tekuće godine.

– Za radna mesta kod poslodavca koja se utvrđuju kroz zapisnik, beneficirani staž se može utvrditi najranije od momenta stupanja na snagu Pravilnika u okviru koga se nalazi konkretno radno mesto, iako je ono možda kod poslodavca postojalo i u ranijem periodu – navodi Miloš Labudović, predsednik Komisije za utvrđivanje i reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.