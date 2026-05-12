Duška Vučinić je tokom prenosa Evrovizije 2026 prokomentarisala stajling voditelja Mihaela Ostrovskog i nasmejala gledaoce u Srbiji. Tokom prvog polufinala Evrovizije 2026 u Beču, nakon petog nastupa po redu, usledila je kratka pauza zbog promene rekvizita na sceni.

U tom trenutku u programu se pojavio voditelj Mihael Ostrovski, koji je najavio narednog takmičara.

Ipak, gledaocima u Srbiji taj trenutak nije prošao nezapaženo, najviše zahvaljujući komentaru Duške Vučinić.

"To je zbog promena na sceni"

Duška je najpre objasnila zbog čega se voditelji tokom takmičenja povremeno uključuju između nastupa.

- Znate da kad se tokom takmičenja javi voditelj, da je to samo zbog promena nekih detalja na sceni – rekla je Duška tokom prenosa.

Međutim, pažnju joj je ubrzo privukao stajling voditelja, posebno njegov kombinezon i čipkana košulja ispod njega, koja je bila otkopčana.

Komentatorka RTS-a potom je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisala njegovo izdanje, a njena opaska brzo bi mogla da postane jedan od onih evrovizijskih momenata koji se prepričavaju na društvenim mrežama.

- Zaista ga stilista ne voli. Ovo odelo izgleda kao život na zalasku karijere i vapaj za mladošću. Čovek kao da je iskočio iz filma o Liberačiju. Stvarno mi ga je mnogo žao – rekla je Duška.

BONUS VIDEO: