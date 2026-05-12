Duška Vučinić, voditeljka Evrovizije, i ove godine nas vodi kroz ovo muzičko takmičenje, a malo ko zna da joj je jedna stvar zabranjena tokom prenosa uživo.

Naime, Duška Vučinić je jednom prilikom govorila o Evroviziji 2025 i prenosu uživo, te priznala da nema mogućnost ni da ode do toaleta.

- Klaustrofobična osoba teško da bi imala hrabrosti da uđe u komentatorsku kabinu. Pričamo o evrovizijskoj komentatorskoj kabini. Otprilike je veličine mog radnog stola. Dešavalo se da ne bude dovoljno fiksirana i da se ljulja. Jedne godine sam klimavim merdevinama dolazila do nje. Bilo je situacija da mi je najlonom obložena jedna strana, da mi zvuk probija iz sale ili da mi kasni slika u odnosu na ton. Jedne godine sam puna četiri sata jurila sliku i uspela, što je bila nemoguća misija. Nije postojao tehnički način da se to reguliše, osim da se ja prilagodim - ispričala je omiljeno TV lice i dodala:

"Nemam mogućnost da idem u toalet"

- Kada radim prenos Evrovizije, nemam mogućnost da idem u toalet. Moj organizam je već navikao da moram da budem disciplinovana dva i po sata tokom polufinala i četiri kada je finalno veče. Da, osuši ti se grlo tokom prenosa, a vodu tek skromno popiješ - rekla je nedavno za Kurir.

BONUS VIDEO: