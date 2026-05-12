Stručnjaci upozoravaju da je ostavljanje električnih uređaja na punjaču bez nadzora ozbiljna greška.

Dok se nalazimo u stanu, punjenje je bezbednije, ali tokom noći ili u odsustvu iz doma, punjače treba uvek isključiti iz utičnice. Posebno su rizični savremeni punjači koji, iako su manji i lakši, nisu nužno i bezbedniji. Čak i kada nisu povezani s uređajem, mogu predstavljati potencijalnu opasnost.

Najveći rizik dolazi od električnih trotineta i bicikala, koji koriste snažne litijum-jonske baterije. U slučaju zapaljenja, njih je izuzetno teško ugasiti standardna sredstva kao što su voda, čaršavi ili manji aparati za gašenje požara najčešće nisu dovoljna. Preporuka je da se ovakvi uređaji, ukoliko je moguće, pune isključivo na terasi ili van stambenog prostora.

Poseban oprez savetuje se i pri korišćenju klima uređaja tokom toplotnih udara. Pojedini modeli zabeleženi su kao uzročnici požara, naročito ukoliko se koriste neodgovorno.

Uključivanje klime na preniske temperature ne samo da opterećuje uređaj već i povećava rizik od pregrevanja. Klima bi trebalo da se koristi umereno i nikako da ostane uključena dok niste kod kuće. Pravilno održavanje, kao što je redovno čišćenje filtera, ključno je za njenu sigurnu upotrebu.

Kako se bliži sezona godišnjih odmora, stručnjaci podsećaju da se prilikom odlaska iz stana treba isključiti svi uređaji iz struje osim frižidera i zamrzivača. Često se u žurbi zaboravi punjač ostavljen u utičnici, što može izazvati požar čak i kada nije povezan sa uređajem.

Uređaji poput bojlera, šporeta, televizora i rutera takođe bi trebalo da budu isključeni. Televizori povezani na antene posebno su ugroženi u slučaju udara groma, jer električni impuls može dovesti do ozbilnih kvarova ili čak požara.

S obzirom na sve veće prisustvo modernih uređaja u domaćinstvu, važno je da se građani edukuju o osnovnim merama zaštite i ponašaju odgovorno prema tehnologiji u svom domu. Preduzimanjem jednostavnih koraka može se izbeći tragedija.

