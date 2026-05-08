Petogodišnja Natali, poreklom sa Kube, koja je danas nestala u Novom Sadu, pronađena je živa i zdrava, saznaje „Blic“.

Posle višesatne drame i velike potrage koja je podigla ceo Novi Sad na noge, stigla je vest koju su svi čekali.

Bila kod drugarice

Kako se saznaje, devojčica je sve vreme bila kod drugarice.

Podsetimo, Natali je poslednji put viđena danas na Bulevaru oslobođenja sa svojom majkom, nakon čega se udaljila i krenula ka kući.

U jednom trenutku izgubio joj se svaki trag, zbog čega je odmah pokrenuta potraga.

Ceo Novi Sad tražio Natali

U potragu za devojčicom uključili su se brojni građani, policija, ali i vaspitačica iz vrtića koji Natali pohađa.

Na terenu su bili i brojni mališani iz njenog vrtića zajedno sa roditeljima, dok su društvene mreže bile preplavljene apelima za pomoć.

Policija je tokom večeri proveravala okolne ulice, biciklističke staze, zgrade i nadzorne kamere u blizini mesta gde je devojčica poslednji put viđena.

Veliko olakšanje za porodicu

Vest da je Natali pronađena izazvala je ogromno olakšanje među građanima Novog Sada koji su satima pratili razvoj situacije.

Za sada nema informacija da je devojčica bila povređena ili ugrožena.