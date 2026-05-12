Nakon medijske pauze, pevačica Gorana Goga Babić otvoreno govori o konačnom sudskom epilogu razvoda od Marka Gačića, novom prezimenu, ali i podršci kume Tamare Milutinović koja joj je bila najveći oslonac u najtežim trenucima.

Dugo te nije bilo u medijima, a sada se vraćaš u trenutku kada je tvoj razvod, kako se kaže, u "foto-finišu". Da li su papiri konačno potpisani?

- Tako je, sve je potpisano. Mogu reći da cvetam i da idem samo jako napred. Dogovorili smo se sporazumno, sada se samo čeka zvanična sudska presuda i to je to. Iskreno, onog trenutka kada su se ti papiri završili, pao mi je kamen sa srca. Više ne želim da se zadržavam na temama "šta bi bilo kad bi bilo".

Mnogi su primetili da si drastično smršala. Da li je to posledica stresa kroz koji si prošla?

- U početku je definitivno bio stres, ali kasnije sam se navikla na taj novi režim. Jedem samo u određeno doba dana i to mi prija. Osećam se poletno, kao u vreme dok sam bila u grupi "Đavolice". Čak sam možda i mršavija nego tada, ali uživam u svom izgledu.

Zanimljivo je da si odmah vratila svoje devojačko prezime?

- Naravno, ja sam sada ponovo Gorana Babić. Marko je Gačić na svom putu, ja sam Babić na svom i to je jedino ispravno.

Kako deca podnose celu ovu situaciju i medijsku pompu?

- Deca su, hvala Bogu, odlično. Ćerka je super u školi, ređa sve petice, a sin se upravo upisao u prvi razred. Radujemo se novim stvarima. Trudim se da na nju ništa od ovoga ne utiče, mi smo uigrani tim. Marko je zaista dobar otac i to je najbitnije. Iako kao partneri nismo opstali, važno je da deca imaju figuru oca i ja to poštujem.

I dalje živiš u kući Markovih roditelja, iako su to odvojene jedinice. Kakav je tvoj odnos sa njima sada?

- Njegove roditelje neizmerno poštujem i to će zauvek biti tako. Nazivam ih "mama" i "tata" jer smo proveli prelep period zajedno i ti ljudi ni za šta nisu krivi. Trenutno sam u tom stanu dok ne pronađem adekvatan prostor za sebe i decu. Potraga za stanom u Beogradu nije laka, moram da uklopim školu, vrtić i sve obaveze, ali nadam se da će mi Bog pokazati pravi put.

Dugo se pričalo o tvom odnosu sa Teodorom Džehverović u grupi "Đavolice". Da li je istina da je među vama bilo rivalstva i da ste ti i Tamara "kočile" Teodoru?

- Ma, to su priče od pre sto godina! Iz ovog ugla, to su bila deca, mlade, neiskusne devojke. Nije tu bilo nikakvog sabotiranja, samo su se sudarila tri različita karaktera. Jedna bi žutu boju, druga crvenu, jedna bi natpis napred, druga pozadi, ali da se nismo volele ili da je neko hteo nekoga da "uništi", to su gluposti. Tamara i ja nismo želele zlo Teodori.

Šta danas misliš o Teodori i njenom uspehu?

- Mislim sve najbolje. Vidi se da je za nju bilo dobro što je napustila grupu i krenula solo putem. Devojka ima hitove, "gazi" napred i želim joj od srca da ide samo uzlaznom putanjom. U tom sam trenutku izabrala drugačiji život, fokusirala sam se na porodicu, a ne na karijeru, i ne žalim zbog toga - izjavila je Goga za Alo.