Na gradilištu auto-puta A1 u mestu Koprivna kod Zenice juče je smrtno stradao radnik H. N. (2001), potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Kako je za medije kazala portparolka MUP-a ZDK Lejla Ekinović, nesreća se dogodila 11. maja 2026. godine u 13.15 sati, kada je na gradilištu došlo do kontakta teretnog motornog vozila kojim je upravljao M. S. (1983) i radnika H. N.

Povređeni mladić je vozilom Službe hitne medicinske pomoći Zenica prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gde su lekari konstatovali njegovu smrt.

Na mestu događaja izvršen je uviđaj, a službenici Policijske uprave Zenica nastavljaju aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

