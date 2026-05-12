Video koji je objavila na TikToku pregledan je više od sedam miliona puta, a razlog zbog kog je postao viralan potpuno je raznežio internet.

Umesto skupih poklona, poželeo nešto sasvim jednostavno

Kada je pitala sina šta želi za rođendan, Serena je očekivala igračke, slatkiše ili nešto skupo.

Međutim, mali Maks imao je potpuno drugačiju želju.

Želeo je samo da se vozi pokretnim stepenicama.

Otišli u tržni centar i napravili uspomenu koju internet ne zaboravlja

Kako bi mu ispunila rođendansku želju, Serena ga je odvela u tržni centar gde su zajedno provodili vreme vozeći se pokretnim stepenicama gore-dole.

Na snimku se vidi koliko je dečak srećan, ali jedan detalj posebno je dirnuo ljude.

Maks se tokom vožnje stalno okretao prema majci i proveravao da li se i ona zabavlja isto koliko i on.

Komentari raznežili mreže

Video je izazvao lavinu emocija na TikToku, a komentari su nastavili da se nižu.

Kakav mali slatkiš, vozila bih se s njim ceo dan - napisala je jedna korisnica.

Dok neka deca traže najskuplje poklone, on je samo želeo vožnju stepenicama - dodala je druga.

Mnogi su priznali da ih je dečakova iskrena sreća potpuno razoružala.

Ne poznajem vas, a rasplakala sam se kada sam videla koliko je srećan - glasio je jedan od komentara.

Ljudi poručili isto: "Ovo je pravo detinjstvo"

Brojni korisnici društvenih mreža istakli su da ih je snimak podsetio koliko su deci često dovoljne male stvari da budu iskreno srećna.

Mnogi su poručili da bi Maks jednog dana trebalo da poseti mesto sa ogromnim brojem pokretnih stepenica kako bi još više uživao u svojoj omiljenoj aktivnosti.

Video je za kratko vreme postao jedan od najgledanijih emotivnih snimaka na TikToku.