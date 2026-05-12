Grčka je upravo nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču, a ove godine predstavlja je Akilas sa pesmom „Ferto“. Na scenu je izašao četvrti po redu, nakon Hrvatske i pre Portugala, u jednom od nastupa koji su se i pre večeri najviše komentarisali.





Grčki tim je za Beč pripremio potpuno razrađen scenski koncept inspirisan video-igrom. Nastup počinje tako što Akilas na LED ekranima aktivira „start“ dugme, a zatim ulazi u digitalni svet koji je podeljen na nekoliko „nivoa“.

Jedan od najupadljivijih detalja je trenutak kada Akilas skuterom izlazi na produžetak scene, a zatim dolazi do velike konstrukcije na više nivoa. Tamo se susreće sa likovima koji funkcionišu kao protivnici iz igrice, dok se nastup razvija kroz brze promene kadrova, pokret i humorističan, ali vrlo dinamičan scenski jezik.

Grčka je ovim nastupom jasno išla na efekat pamtljivosti: „Ferto“ nije zamišljen kao statičan nastup, već kao mini-priča u kojoj se pop energija spaja sa vizuelnim gegovima, koreografijom i evrovizijskim spektaklom.

Publika brzo prihvatila energiju pesme

Reakcija publike u dvorani bila je primetna već u prvim delovima nastupa, posebno kada se otvorio koncept „igrice“ i kada je Akilas prešao iz uvodnog dela u brži ritam pesme. Nije to bio nastup koji traži tišinu i koncentraciju, već direktan poziv na pokret - i publika je na tu energiju odgovorila.

Posebno dobro su prošli delovi sa skuterom i scenskim „nivoima“, jer su dali nastupu jasnu priču i učinili ga lako prepoznatljivim u konkurenciji prve polufinalne večeri.



Grčka se i pre večerašnjeg nastupa nalazila veoma visoko na kladionicama. Prema podacima sajta „Evrovizionvorld“, Akilas je drugi u prvom polufinalu po šansama za plasman u finale, sa oko 97 odsto verovatnoće za prolazak.

