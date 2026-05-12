Novi datum odgovara danu iskrcavanja putnika u luci Granadilja de Abona na Tenerifima i usklađen je sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), prenosi RTVE.

Do ažuriranja dolazi nakon potvrde prvog slučajeva hantavirusa među putnicima.

Pacijent, o kojem nisu objavljeni detalji, nalazi se u Jedinici za izolaciju i lečenje visokog nivoa i ima blage simptome bolesti, saopštilo je špansko Ministarstvo zdravlja.

Nova pravila predviđaju da će dužina boravka potvrđenih slučajeva u izolaciji zavisiti od zdravstvenog stanja pacijenta.

Osobe sa simptomima ostaju hospitalizovane do potpunog oporavka, dok asimptomatski pacijenti mogu da napuste izolaciju nakon negativnog PCR testa.

Protokol je izmenio i definiciju "kontakta", tako da se sada kontaktima smatraju samo osobe koje su bile na kruzeru između 1. aprila i 10. maja ili su bile u kontaktu sa potvrđenim slučajem tokom perioda zaraznosti.

Osobe koje nisu deo grupe sa kruzera više neće morati da budu prebacivane u bolnicu Gomez Ulja radi karantina, kako je prvobitno bilo planirano.

Zdravstvene vlasti će za njih određivati individualne mere izolacije i praćenja.

Za kontakte je uveden pojačan zdravstveni nadzor u trajanju od četiri nedelje, uključujući PCR testiranje svakih sedam dana, kontrolu temperature dva puta dnevno i praćenje eventualnih simptoma.

U međuvremenu, 32-godišnja žena iz Alikantea, koja je bila u kontaktu sa preminulom putnicom tokom leta, treći put je testirana negativno na hantavirus i neće biti prebačena u Madrid.

Smrtonosni hantavirus izbio je na holandskom kruzeru "MV Hondius" u aprilu ove godine, dok je bio na putu iz Argentine za Zelenortska Ostrva, a SZO je potvrdila sedam slučajeva infekcije i tri smrtna slučaja.