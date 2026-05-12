Večeras se u Bečkoj gradskoj dvorani održava prvo polufinale Evrovizije 2026, u kojem su srpski predstavnici, grupa "Lavina", raspametila publiku u dvorani.

Oni su nastupili kao poslednji izvođači večeri i uz ovacije zbog same scene, zvuka i hrabrosti da sa ovom vrstom muzike izađu i pokažu sav talenat, zaslužili su mesto u finalu na samom vrhu.

Podsećanja radi, Tokom dana održana je i poslednja proba, kojoj je prisustvovala publika, a članovi benda ostavili su snažan utisak na sceni.

Marija Šerifović nastupila na isti dan

Zanimljivo je i da se prvo polufinale održava 12. maja, na isti datum kada je Marija Šerifović 2007. godine donela pobedu Srbiji.

Na pitanje da li u tome vide simboliku, odgovorili su:

-Ima puno simbolike ako ih tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje - konstatovali su potom.

Iako Šerifovićeva još uvek nije stupila u kontakt sa njima, Andrija navodi da razume situaciju:

-Nije, verujem da je zauzeta, ali sigurno će se javiti kad bude imala priliku, ja se bar nadam tome - zaključio je za Telegraf.