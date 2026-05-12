Novi problemi za organizaciju "Evrovizije" pojavili su se samo pola sata pred početak prvog polufinala u Beču.

Nekadašnja predstavnica Turske Sertab Erener, koja je 2003. godine osvojila Evropu hitom "Every Way That I Can", odbila je da nastupi u revijalnom delu programa.

Prema dostupnim informacijama, razlog njenog povlačenja povezuje se sa učešćem Izraela na ovogodišnjem takmičenju.

Podsetimo, još pre početka Evrovizije 2026 zabeležena su odustajanja pojedinih zemalja.

Kako je ranije objavljeno, Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija ove godine ne učestvuju na takmičenju.

Publika u Srbiji direktan prenos može pratiti na programu RTS 1, kao i putem kanala RTS Svet, uz komentare Duške Vučinić.

Za gledaoce koji žele da prate događaj bez reklama i komentara, organizovan je i zvanični prenos na Jutjub kanalu Pesme Evrovizije.

Večeras se za plasman u finale bori 15 zemalja, dok će mesto među deset najboljih pokušati da izbori i Srbija sa pesmom "Kraj mene", koju izvodi grupa "Lavina".

Srpski predstavnici nastupiće pod rednim brojem 15.