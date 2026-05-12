Iran neće ući u drugu rundu pregovora sa Sjedinjenim Državama ukoliko se ne ispuni pet uslova za izgradnju poverenja, objavila je u utorak novinska agencija Fars, pozivajući se na informisani izvor.

Izvor je rekao da Teheran uslove vidi kao "minimalne garancije" potrebne za početak bilo kakvih novih pregovora sa Vašingtonom.

Prema izveštaju, iranski uslovi uključuju "prekid rata na svim frontovima, posebno u Libanu", ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, nadoknadu ratne štete i priznavanje prava Irana na suverenitet nad Ormuskim moreuzom.

Iran je takođe obavestio pakistanske posrednike da je nastavak američke pomorske blokade u Arapskom moru i Omanskom zalivu nakon prekida vatre dodatno ojačao nepoverenje Teherana u pregovore sa Sjedinjenim Državama, rekao je izvor. U izveštaju se dodaje da su uslovi definisani isključivo u okviru izgradnje minimalnog nivoa poverenja za povratak pregovorima i da Teheran smatra da novi pregovori ne mogu početi bez njihove praktične primene.

Prema novinskoj agenciji Fars, Iran je predstavio pet uslova kao odgovor na ono što je opisao kao američki predlog od 14 tačaka. U izveštaju se tvrdi da je američki predlog bio "potpuno jednostran" i da je imao za cilj osiguranje tih ciljeva kroz pregovore koje Vašington nije uspeo da postigne tokom rata. SAD i Izrael su pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je navelo Teheran da uzvrati Izraelu, kao i američkim saveznicima u Zalivu, uključujući zatvaranje Ormuskog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspeli da dovedu do trajnog sporazuma.

Primirje je kasnije na neodređeno vreme produžio američki predsednik Donald Tramp. U nedelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki predlog o okončanju rata, ali ga je Tramp odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".

Iranski parlament razmatra pravljenje nuklearne bombe

Podsetimo da je iranski parlament danas doneo odluku da će razmotriti podizanje nivoa obogaćivanja uranijuma na 90 odsto u slučaju novog američkog napada, poručio je poslanik Ebrahim Rezaei.

Rezaei, koji je portparol parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku, napisao jeda je to jedna od ključnih opcija o kojoj će se raspravljati u Teheranu.

"Jedna od iranskih opcija u slučaju novnog napada moglo bi biti obogaćivanje od 90 odsto. To ćemo proanalizirati u parlamentu", naveo je Rezaei.

Za rad nuklearnih elektrana obično je potreban uranijum obogaćen na 3 do 5%, dok se za izradu nuklearnog oružja zahteva nivo od 90 odsto.