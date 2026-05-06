Primer dedova i očeva koji su spasili ceo svet oslobodivši ga od nacizma, zauvek će ostati sa svim Rusima, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin u čestitki povodom Dana pobede.



„Uvek slavimo ovaj sveti praznik sa osećajem ponosa sinova zbog velikog podviga naših očeva, dedova i pradedova, koje nije pokorio surovi i nemilosrdni neprijatelj, koji su uništili nacizam, sačuvali Otadžbinu i spasili ceo svet. Njihova nepokolebljivost, čvrstina i vera u pravednu stvar služiće kao večni primer nesebične ljubavi prema Otadžbini i ličnog učešća u njenoj sudbini“, naglasio je ruski predsednik.



Putin tradicionalno upućuje čestitke povodom najvažnijih praznika u Rusiji.

Na Dan pobede 9. maja tradicionalno će na Crvenom trgu u Moskvi biti održana vojna parada povodom 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Putin će na paradi takođe održati govor.

Primirje povodom Dana pobede

Podsetimo, rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je u utorak da Ukrajina proglašava prekid vatre od ponoći po lokalnom vremenu 6. maja, uprkos tome što nije primila nijedan predlog o modalitetima prekida borbenih dejstava.

"Do danas nije bilo zvaničnog apela Ukrajini u vezi sa modalitetima prekida neprijateljstava, što se tvrdi na ruskim društvenim mrežama. Verujemo da je ljudski život neuporedivo vredniji od 'proslave' bilo koje godišnjice. U tom smislu, objavljujemo režim primirja, počev od 00 časova u noći između 5. i 6. maja", naveo je on u ponedeljak uveče na Telegramu.

