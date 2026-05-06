Autor i voditelj muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", Žika Jakšić, priznao je nedavno da je zbog grešaka koje je pravio u vojsci završio iza rešetaka.

Ovu situaciju je nedavno prepričao sa nostalgijom jer, kako je tada istakao, uživao je u tom periodu života.

- Svi kukaju na vojsku, meni je to bio super period. Išao sam u zatvor na 7 dana zato što sam tri puta išao na ručak. Pošto u Somboru imaju tri menze, ja sam išao u svaku da ručam. To je cirkus bio kada su me uhvatili. Bio sam dobar vojnik, mada sam prva tri meseca redovno čistio WC. Zaradim kaznu do dnevnika, pa je moje ime stalno bilo na tabli - ispričao je Jakšić svojevremeno.

"Razbio sam sebi glavu"

Žika je u vojsci bio 1983. godine, a na služenje je otišao sa razbijenom glavom.

- Zabavljao sam se sa nekom devojkom, ma mnogo smo se voleli. Trebalo je da krenem u vojsku za dva dana, i ja budala, raskinem sa njom dva dana pred polazak, iz čista mira. A kakva je to ljubav bila. Te iste večeri odem sa društvom u hotel na neku proslavu i kad je krenula pesma od Tozovca "Nije sve još prošlo", dohvatio sam flašu sa stola i razbio sebi o glavu. Pukla mi je arkada, lila mi je krv - prisetio se Jakšić za Grand.

