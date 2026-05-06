Beč je ovih dana centar Evrope i domaćin jubilarnog, 70. izdanja Evrovizije, koje se ove godine održava nakon pobede Austrije na prošlogodišnjem takmičenju u Bazelu sa pesmom "Wasted Love". I dok ovogodišnje izdanje prati i najveći bojkot u istoriji takmičenja zbog učešća Izraela, pažnja domaće javnosti usmerena je na srpsku delegaciju i grupu "Lavina", koja Srbiju predstavlja pesmom "Kraj mene".

Sa delegacijom Srbije u Beču nalazi se i dugogodišnji glas Evrovizije na RTS-u, Duška Vučinić, čiji su komentari godinama nezaobilazan deo evrovizijskog spektakla za publiku u Srbiji. Upravo su Duška i gitarista benda "Lavina" Andrija Cvetanović za domaće medije otkrili prve utiske, koji su više nego pozitivni.

Srbija nastupa poslednja u prvom polufinalu

Duška Vučinić kaže da se u Beču još ne oseća prava evrovizijska euforija i da grad za sada nije u punom "evrovizijskom" kapacitetu, osim ponekih bilborda i reklama. Prema njenim rečima, prava atmosfera očekuje se naredne nedelje, kada počinju takmičarske večeri. Otkrila je i da je srpska delegacija već imala prvu probu, dok ih druga očekuje sutra, uz najavu da će publika videti određene izmene u nastupu u odnosu na onaj sa "Pesme za Evroviziju".

- Biće razlike pre svega u samim kostimima, koji su vrhunski. Meni je žao što mi još uvek nemamo mogućnosti da vam prikažemo kako izgleda deo barem te probe, ali znate i sami - organizatori nam daju neka ograničenja, malo po malo otkrivaju. Tek juče smo mogli da pustimo i neke fotografije, sutra ćemo moći deo nastupa. Mislim da su shvatili koncept nastupa grupe "Lavina" i ono što je dobro, oni nastupaju poslednji u prvom polufinalu i taj nastup, ta energija će sasvim sigurno ostaviti veliki utisak na publiku, odnosno na gledaoce koji glasaju, i na žiri svakako. Nakon njihovog nastupa ide onaj revijalni deo, tako da to je dobar efekat kada nastupite poslednji, pogotovu sa ovakvom energijom i ovako drugačijim nastupom od ostalih pesama - izjavila je Vučinićeva.

Spomenula je i da su pravila organizacije ove godine znatno stroža nego ranije i da je kretanje unutar arene jasno ograničeno, dok su i snimanja veoma kontrolisana. Kako navodi, nema tradicionalnih pres-konferencija ni druženja sa delegacijama, a za sada se ne oseća velika tenzija kao prethodnih godina. Ipak, istakla je da je sigurna da postoje ozbiljne mere bezbednosti, podsećajući da se Evrovizija i dalje vodi kao događaj visokog rizika.

Finska je favorit

S obzirom na to da godinama prati Evroviziju i važi za jednog od najboljih poznavalaca ovog takmičenja, Duška Vučinić govorila je i o ovogodišnjoj konkurenciji, ali i o tome da li joj je neko od učesnika već privukao pažnju.

- Evrovizija je postala pola pesma, pola nastup, možda malo više nastup nego sama pesma. Pričali smo i mi ovde između sebe i ja bih rekla da ja nemam nekog posebnog favorita ove godine, niti se bilo ko nešto posebno izdvojio. Vidim da se favorizuje Finska. Da li je to iz razloga što je dvadeset godina od pobede Lorda u Atini. Oni će biti gosti ovogodišnjeg Evrosonga. Zašto se toliko hajpuje ta Finska meni prosto nije jasno. Jako je simpatičan predstavnik Grčke. Negde sam mišljenja da će on proći kao Karija i Baby Lasagna -večiti drugi, oni najsimpatičniji. Imamo neke nastupe koji sliče jedni drugima, pesme koje su u istom maniru. Mislim da nije mnogo jaka konkurencija ove godine. Mislim da apsolutno ove godine nema te evrovizijske euforije. Na neki način, neki su shvatili da nije ni pristojno možda toliko hajpovati ove godine Evroviziju - rekla je Duška.

Kako je dalje objasnila, za sada nema naznaka da će jubilarna 70. Evrovizija biti spektakularno obeležena. Kako navodi, organizatori se delimično pravdaju odustajanjem pojedinih zemalja, iako su se neke države ove godine vratile u takmičenje. Dodala je i da za sada nema velikih muzičkih zvezda niti posebnih iznenađenja u revijalnom programu, koji se uglavnom oslanja na koncept iz prethodnih godina.

