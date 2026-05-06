Pevačica Marta Savić oglasila se na društvenim mrežama emotivnom porukom povodom godišnjice smrti svoje majke, a njene reči rastužile su brojne pratioce i prijatelje.

uZ fotografiju svoje majke, otvorila je dušu i priznala da bol zbog gubitka ni posle godinu dana nije postala manja.

U dirljivoj objavi pevačica je govorila o ogromnoj praznini koju oseća od kada je ostala bez najveće životne podrške, ističući da joj majka nedostaje svakog dana.

- Mama. Voljena, draga, jedina. Evo prođe godina bez tebe, ali bol i tuga ne prolaze i nikad neće proći, nemoguće je da ikad prođe jer nedostaje mi moja mama. Nedostaje mi moja dama, moja snaga, moj uzor, moja pametna, vredna, lepa moja mama. Biću tužna zauvek bez tebe, ali ću te poslušati i slaviću svoj rođendan za dva dana jer znam da bi ti želela i volela da budem srećna i nasmejana. Hoću, biću. Nastaviću. Voli te zauvek i večno tvoja jedina ćerka - napisala je Marta.

Objava je izazvala brojne reakcije podrške i saučešća, a među komentarima se oglasila i njena ćerka Elena Kitić, koja je kratko, ali emotivno opisala svoju baku.

- Najbolja baba na svetu - poručila je Elena.

e otvoreno govorila o teškim porodičnim trenucima i gubicima koji su ostavili dubok trag na nju. Jednom prilikom iskreno je priznala da je godinama muči griža savesti zbog toga što nije posetila oca dok je bio na samrti, navodeći da tada nije bila svesna ozbiljnosti situacije.

