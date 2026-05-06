Pevačica Ivana Elektra, širokoj publici postala je poznata zbog hita pod nazivom "Šampanjac".

Jednom prilikom je šokirala priznanjem, kada je ispričala da je sin Goce Božinovske, Mirko Šijan, slupao auto upravo zbog te pesme.

Kako tvrdi, srela ga je u jednom butiku, kada joj je Mirko prišao i potom priznao da je slupao kola zbog nje, na šta mu je ona odgovorila:

- Nisi ti zbog moje pesme slupao, nego si malo više popio - poručila mu je pevačica.

"Nova kola da ti slupam"

Inače, stihovi ove pesme glase: "U šampanjcu da se kupam, nova kola da ti slupam".

Elektra je potom za domaće medije izjavila da mladi ne bi trebalo da se ugledaju na stihove ove pesme, već da paze na svoj život i zdravlje.

Podsetimo, Goca Božinovska je svojevremeno otkrila da je Mirko nezgodan kada mu dođe "žuta minuta".

BONUS VIDEO:



